بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إعلام إسرائيلي يتحدث عن اتفاق وشيك مع لبنان

24 نوفمبر 2024
إعلام إسرائيلي يتحدث عن اتفاق وشيك مع لبنان

وطنا اليوم_أفادت هيئة البث العبرية (كان) مساء اليوم الأحد أن هناك “ضوءاً أخضر إسرائيلياً لتوقيع اتفاق مع لبنان”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “ناقش مع مقربين منه كيفية تسويق الاتفاق في ظل معارضة اليمين”.

ووفق ما نقلت القناة 14 عن مصدر كبير، فإن “إسرائيل ذاهبة إلى إنهاء الحرب مع لبنان ربما خلال الأيام القريبة المقبلة”، مضيفة: “الاتفاق قد يوقع مع أميركا، لذا سيكون هناك وقف قتال مؤقت وبعدها سيتم بحث الاتفاق الشامل مع لبنان”.

وأضافت نقلاً عن مصدر أمني أن “إسرائيل “ستنقل القوات إلى غزة والضفة الغربية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:33

اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي

03:33

غالانت سيسافر قريبا إلى واشنطن بعد صدور مذكرة اعتقاله

02:11

مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها وتؤكد على عدد من الإجراءات

01:31

جمعية الفنادق الأردنية تستنكر وتشجب العمل الإرهابي الجبان بحق أبنائنا في الأمن العام

01:07

نواب الأردن بضيافة البدادوة

00:05

عاجل| بلدية إربد تؤكد استمرارية دعم المحال التجارية

23:22

عاجل | افتتاح مركز الخدمات الحكومية التجريبي في معان

21:33

حزب إرادة وحزب الوطني الإسلامي يطالبان برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دينار وربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم السنوي

21:02

وفاة الملحن المصري محمد رحيم تصدم الوسط الفني

20:51

العرموطي يوجه 12 سؤالًا للحكومة حول سرقة سفارتنا في باريس

20:36

صلاح يهدي ليفربول فوزا مثيرا على ساوثهامبتون

20:32

مورينيو يوضح حقيقة انتقال رونالدو إلى فنربخشة

وفيات
وفيات الأحد 24-11-2024وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024