إعلام إسرائيلي يتحدث عن اتفاق وشيك مع لبنان

وطنا اليوم_أفادت هيئة البث العبرية (كان) مساء اليوم الأحد أن هناك “ضوءاً أخضر إسرائيلياً لتوقيع اتفاق مع لبنان”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “ناقش مع مقربين منه كيفية تسويق الاتفاق في ظل معارضة اليمين”.

ووفق ما نقلت القناة 14 عن مصدر كبير، فإن “إسرائيل ذاهبة إلى إنهاء الحرب مع لبنان ربما خلال الأيام القريبة المقبلة”، مضيفة: “الاتفاق قد يوقع مع أميركا، لذا سيكون هناك وقف قتال مؤقت وبعدها سيتم بحث الاتفاق الشامل مع لبنان”.

وأضافت نقلاً عن مصدر أمني أن “إسرائيل “ستنقل القوات إلى غزة والضفة الغربية”.