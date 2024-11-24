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الضريبة: 7500 مكلف تقدموا بطلبات تسوية ومصالحة

24 نوفمبر 2024
الضريبة: 7500 مكلف تقدموا بطلبات تسوية ومصالحة

وطنا اليوم:قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، إن 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باستمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية باستقبال طلبات التسوية حتى نهاية العام الحالي.
ودعا أبو علي المكلفين من الشركات والمنشآت والأفراد الذين لديهم مطالبات ضريبية مستحقة عليهم حتى 31 كانون الأول/ 2023، ويرغبون بتسويتها إلى المبادرة للتقدم ‏بطلباتهم إلى لجنة ‏التسوية، قبل نهاية العام الحالي لدراستها وفقاً للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.‏
وبيّن أنه على المكلف تقديم طلب التسوية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل إذ تدرس اللجنة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
وأوضح أنه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة بتعبئة نموذج التسوية من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، مبينا أنه لا ‏يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية أو التقسيط حتى لو قدم الطلب من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية‎.‎
وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية باستقبال طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، لتسوية المطالبات الضريبية المستحقة على الشركات والمنشآت والأفراد حتى 31 كانون الأول 2023.
‏وطلب من المكلفين الذين لديهم قضايا عالقة باغتنام ‏فرصة قرار مجلس الوزراء والمبادرة الى تقديم طلباتهم حيث أصبح بإمكان أي مكلف من مكلفي ضريبة الدخل او المبيعات ممن يترتب عليه مطالبات ضريبية مستحقة حتى 31 كانون الأول 2023 تقديم طلب تسوية إلكترونيا.‎


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