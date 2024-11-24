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مدير عام الغذاء والدواء يطلق أسس تطبيق الخطوط التوجيهية المعتمدة لوضع بطاقة البيان الدالة على العناصر الغذائية

24 نوفمبر 2024
مدير عام الغذاء والدواء يطلق أسس تطبيق الخطوط التوجيهية المعتمدة لوضع بطاقة البيان الدالة على العناصر الغذائية

وطنا اليوم:أطلق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أسس تطبيق القاعدة الفنية الأردنية المعنونة “بالخطوط التوجيهية المعتمدة لوضع بطاقة البيان الدالة على العناصر الغذائية”.

وخلال افتتاحه فعاليات ورشة تدريبية متخصصة بأسس وإجراءات المؤسسة الخاصة بتطبيق القاعدة الفنية المذكورة، أكد مهيدات السعي المستمر في المؤسسة نحو تنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية من حيث زيادة حجم الصادرات الوطنية من المواد الغذائية وتعزيز جودة هذه المواد، مضيفا أن الالتزام بتطبيق القاعدة الفنية المذكورة يمكن من فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج الغذائي الأردني أو يعزز تنافسيته في الأسواق الحالية عن طريق تعزيز جودته ومطابقته للمعايير الدولية الخاصة بوضع بطاقة الحقائق التغذوية، مشيرا إلى أن المنتج الغذائي الأردني يصدر إلى 100 سوق عالمي ويغطي 65% من الاستهلاك المحلي.

وبين مهيدات أهمية بطاقة البيان في الإفصاح بشكل واضح وموحد عن الحقائق التغذوية وتوفير تفاصيل دقيقة عن عدد الحصص وحجم الحصة والسعرات الحرارية فيها ومحتوى الغذاء من العناصر الغذائية مثل البروتين والألياف والسكر والدهون والصوديوم ونسبتها من الاحتياج اليومي بناء على النظام الغذائي وبما يحقق المصداقية والشفافية .

وشدد مهيدات على نهج المؤسسة في تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مثمنا مشاركة مندوبين عن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي- المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الصحة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس ، والجمعية العلمية الملكية، ودائرة الجمارك، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وغرفة الصناعة وغرفة التجارة، ونقابة تجار المواد الغذائية، وعدد من المستثمرين وممثلين عن المؤسسات الغذائية المتخصصة في مجال تصنيع واستيراد وتصدير المواد الغذائية .

هذا وتضمنت الورشة التدريبية التي نظمتها مديرية الغذاء بحضور مدير المديرية المهندس أمجد رشايدة، محاضرة حول تفاصيل أسس تطبيق القاعدة الفنية الأردنية المعنونة “بالخطوط التوجيهية المعتمدة لوضع بطاقة البيان الدالة على العناصر الغذائية” وشرحا لمتطلبات القاعدة الفنية المذكورة وفقا للتشريعات الوطنية ومقترحات عملية لتعزيز جودة البيانات وضمان وضوحها ودقتها، قدمتها رئيس قسم المواصفات وجودة الغذاء المهندسة جمانة عبد الجبار


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