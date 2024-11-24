هل مركبات النقل العمومي مشمولة بقرار الإعفاء من الغرامات؟

وطنا اليوم:ثمن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، علاء الشبيلات، قرار مجلس الوزراء بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحقة عليها، وإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وجدت، خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي.

وأكد الشبيلات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها يشمل مركبات النقل العمومي، داعيًا المشغلين في قطاع النقل للاستفادة من هذه الإعفاءات وتصويب أوضاعهم قبل نهاية المدة.

ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص.

ويستهدف القرار أيضًا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.