هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024

وطنا اليوم:اختتمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024، أحد أهم الأحداث العالمية المتخصصة في سياحة المؤتمرات والاجتماعات وسياحة التحفيز (MICE)، والذي عُقد في مدينة برشلونة، إسبانيا، خلال الفترة 19-21 نوفمبر الحالي بمشاركة واسعة من أبرز الجهات والشركات العالمية العاملة في هذا المجال .

وقد مثل الجناح الأردني منصة متميزة للترويج للأردن كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية والاجتماعات الكبرى، حيث ضم الجناح عددًا من الشركاء المحليين، بما في ذلك شركات سياحية متخصصة، فنادق كبرى، الملكية الأردنية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مما أتاح للمشاركين الاطلاع على تنوع العروض والخدمات التي يوفرها الأردن.

وخلال أيام المعرض، عقد ممثلو الهيئة والشركاء الأردنيون سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع منظمي المؤتمرات وشركات السفر الدولية، حيث تم استعراض المزايا التنافسية للأردن مثل، المواقع التاريخية العالمية، التجارب الثقافية الفريدة، والموقع الاستراتيجي الذي يجعله بوابة مثالية للشرق الأوسط.

مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، أعرب عن سعادته بنجاح المشاركة قائلاً:

“لقد كانت مشاركتنا في معرض IBTM فرصة مهمة لتسليط الضوء على قدرات الأردن في استضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية، والتي تعتبر أحد المحاور الاستراتيجية لتعزيز القطاع السياحي. الاجتماعات التي أجريناها مع الشركاء الدوليين تعكس الاهتمام المتزايد بالأردن كوجهة آمنة ومستقرة وملهمة لسياحة الأعمال والتحفيز.”

وأكد عربيات أن الهيئة، بالتعاون مع شركائها، ستواصل العمل على تعزيز مكانة الأردن في هذا القطاع من خلال استقطاب المزيد من الفعاليات الكبرى ودعم الشراكات الدولية، بما يحقق رؤية القطاع السياحي الوطني ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة المستمرة للترويج للأردن في الأسواق العالمية، وتسعى لاستثمار النجاحات المحققة في معرض IBTM Barcelona لتحفيز النمو في سياحة الأعمال، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للسياحة