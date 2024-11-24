الأردن يحقق تقدمًا كبيرا في مؤشر المعرفة العالمي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:حقق الأردن تقدمًا كبيرًا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 في إطار رؤية التحديث الاقتصادي الذي تقوده وزارة التربية والتعليم، حيث تقدم 9 مراتب ليحتل المرتبة 88 من بين 141 دولة، مقارنة بالمرتبة 97 من بين 133 دولة في عام 2023.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المبذولة في محاور التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والمهني وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي، إضافة للبيئة التمكينية، والاقتصاد، بما يعكس التزام الحكومة الأردنية بتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف لتعزيز تنافسية الأردن على المستوى العالمي ودعم اقتصاد قائم على المعرفة.

وأكدت الوزارة أن هذا التقدم يعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الدوليين كافة، مشيرة إلى سعيها المستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات التعليم والمعرفة والابتكار.

وأضافت أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يعزز مكانة الأردن عالميا، في سعيها لبناء اقتصاد معرفي متين يخدم الأجيال القادمة.

ويعد مؤشر المعرفة العالمي، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أداة عالمية لتقييم أداء الدول في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والتكنولوجيا