بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الأردن يحقق تقدمًا كبيرا في مؤشر المعرفة العالمي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

24 نوفمبر 2024
الأردن يحقق تقدمًا كبيرا في مؤشر المعرفة العالمي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:حقق الأردن تقدمًا كبيرًا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 في إطار رؤية التحديث الاقتصادي الذي تقوده وزارة التربية والتعليم، حيث تقدم 9 مراتب ليحتل المرتبة 88 من بين 141 دولة، مقارنة بالمرتبة 97 من بين 133 دولة في عام 2023.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المبذولة في محاور التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والمهني وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي، إضافة للبيئة التمكينية، والاقتصاد، بما يعكس التزام الحكومة الأردنية بتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف لتعزيز تنافسية الأردن على المستوى العالمي ودعم اقتصاد قائم على المعرفة.
وأكدت الوزارة أن هذا التقدم يعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الدوليين كافة، مشيرة إلى سعيها المستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات التعليم والمعرفة والابتكار.
وأضافت أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يعزز مكانة الأردن عالميا، في سعيها لبناء اقتصاد معرفي متين يخدم الأجيال القادمة.
ويعد مؤشر المعرفة العالمي، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أداة عالمية لتقييم أداء الدول في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والتكنولوجيا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:33

اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي

03:33

غالانت سيسافر قريبا إلى واشنطن بعد صدور مذكرة اعتقاله

02:11

مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها وتؤكد على عدد من الإجراءات

01:31

جمعية الفنادق الأردنية تستنكر وتشجب العمل الإرهابي الجبان بحق أبنائنا في الأمن العام

01:07

نواب الأردن بضيافة البدادوة

00:05

عاجل| بلدية إربد تؤكد استمرارية دعم المحال التجارية

23:22

عاجل | افتتاح مركز الخدمات الحكومية التجريبي في معان

22:12

إعلام إسرائيلي يتحدث عن اتفاق وشيك مع لبنان

21:33

حزب إرادة وحزب الوطني الإسلامي يطالبان برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دينار وربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم السنوي

21:02

وفاة الملحن المصري محمد رحيم تصدم الوسط الفني

20:51

العرموطي يوجه 12 سؤالًا للحكومة حول سرقة سفارتنا في باريس

20:36

صلاح يهدي ليفربول فوزا مثيرا على ساوثهامبتون

وفيات
وفيات الأحد 24-11-2024وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024