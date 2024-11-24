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الوفد الطبي الأردني لجمعية إغاثة أطفال فلسطين ( PCRF ) يصل مستشفى ناصر في خان يونس

24 نوفمبر 2024
الوفد الطبي الأردني لجمعية إغاثة أطفال فلسطين ( PCRF ) يصل مستشفى ناصر في خان يونس

وطنا اليوم:في ظل إستمرار العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزه والذي يستهدف كل مقومات الحياة.
أكد عضو هيئة المديرين في جمعية إغاثة أطفال فلسطين ( PCRF ) إخصائي ألأوعية الدموية والشرايين الدكتور وليد مسعود إستمرار الجمعية في مد يد العون والمساعدة لأهلنا في غزة هاشم الذي يتعرض لحملة إبادة وتطهير عرقي ومحاولات إقتلاعه من جذوره في ظل صمت عالمي مطبق.
وأردف بالقول أن الوفد وصل يوم الخميس ٢١/ ١١/ ٢٠٢٤ إلى مستشفى ناصر في خان يونس وأجرى في اليوم الأول من وصوله 17 عملية نوعية.
وذكر أن الفريق يتكون من: الدكتور يوسف مصلح مستشار جراحة الأوعية الدموية و الدكتور حسام نجار مستشار جراحة العظام والدكتور ف ر مستشار التخدير و الإنعاش يرافقهم الممرض أحمد ابو صيام.
وشدد بأن الوفد سيتوجه إلى المستشفى المعمداني في شمال القطاع بعد عدة أيام ولن تثنيه أية معوقات ليحل محل الوفد السابق الذي أمضى اربعة أسابيع من العمل الدؤوب في المستشفى المعمداني حيث قدم الخدمات الطبية و الإنسانية اللازمة


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