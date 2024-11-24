إنفجارات عنيفة في تل أبيب بعد استهدافها بالصواريخ

وطنا اليوم:أعلنت هيئة البث الإسرائيلية توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون شرق تل أبيب إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى بشكل مباشر في بيتاح تكفا شرق تل أبيب إثر رشقة صاروخية من لبنان.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع انفجارات عنيفة في تل أبيب الكبرى بعد استهدافها بصواريخ من لبنان للمرة الثانية اليوم.

وأضافت القناة أنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى.