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الدفاع المدني يحذر من خطر تدني مدى الرؤية خلال المنخفض الجوي

24 نوفمبر 2024
الدفاع المدني يحذر من خطر تدني مدى الرؤية خلال المنخفض الجوي

وطنا اليوم:حذّرت مديرية الدفاع المدني، الأحد، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، خلال الكتلة الهوائية الباردة الرطبة المرافقة للمنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.
كما حذّرت مديرية الدفاع المدني من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية والصحراوية والطرق الخارجية، إضافة إلى خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها في بعض المناطق.
ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر على الطرقات التي تشهد خطر الانزلاق بسبب هطول الأمطار.


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