حزب عزم: هذا الحمى الاردني الهاشمي سيبقى عصياً شامخاً على كل خوان جبان

وطنا اليوم:أصدر حزب عزم بيانا صحفيا أكد فيه ادانته الشديدة للعملية الإرهابية التي جرت فجر اليوم بإطلاق النار على رجال الأمن العام مؤكدا أن قوى الظلام والشر والإرهاب لن تنال من أمن واستقرار وعزيمة الأردنيين.

واكد الامين العام لحزب عزم المهندس زيد نفاع ادانتة لأي مساس بأمن واستقرار الوطن أو العبث بمقدراته والاعتداء على رجال الأمن ووقوف كافة قيادات واعضاء ومنتسبي الحزب خلف الأجهزة الأمنية في التصدي لكل يد تسعى للعبث بأمن الأردن وعدم السماح لأي شخص أو جهة المساس بالوطن وأمنه.

واشار نفاع إن الاعتداء على الأجهزة الأمنية يمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم المجتمعي الذي نعيشه في الأردن منذ عقود مشيرا إلى أن الاعتداء على أي رجال الأمن العام هو اعتداء علينا جميعنا فهم يمثلون كل أردني حر وشريف.

وأشار الحزب ان هذا العمل الذي استهدف قوة امنية أثناء القيام بواجبها الوطني والإنساني لن يزيد الأردنيين الا مزيدا من الإصرار والحرص على الحفاظ على أمن وطنهم واستقراره والتفافهم حول قيادته الهاشمية.

واضاف الحزب ان هذا الحمى الاردني الهاشمي العزيز سيبقى عصيا شامخا على كل خوان جبان وعلى كل ارهابي ومتطرف ولن ترهبه خفافيش الظلام وقوى الارهاب والتطرف والغلو وسيبقى وطنا آمنا مستقرا قويا عزيزا شامخا بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، ووعي أبناء الشعب الاردني ومنعة اجهزتنا الامنية الفذة وجيشنا العربي المصطفوي.

وختم الحزب بيانة بأن اجهزتنا الامنية وجيشنا العربي الباسل هم عين الوطن وحصنه المنيع وكانوا على الدوام قرة عين القائد الاعلى ومحل التقدير والاعتزاز في نفوسنا لما يقدمون وتقدمه من بطولات وتضحيات كبيرة في سبيل الدفاع عن وطننا وقضايا امتنا العادلة ومن اجل ان يبقى الأردن آمنا عزيزا ابيا مؤكدا أن حزب عزم سيبقى على الدوام في خندق الوطن برؤيتة وبرامجة المختلفة لأن العزم قولا وفعلا وعملا هو الأردن .

حفظ الله الاردن عزيزا شامخا آمنا مستقرا نهضويا يسير على طريق الحداثة والتطور بقياده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين