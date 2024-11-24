إنتهاء أعمال مشروع تنظيم وتحسين مدخل مدينة الأزرق

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال تحسين وتنظيم مدخل الأزرق الذي تضمن توسعة الطريق المقبل من الأزرق الجنوبي باتجاه الأزرق الشمالي بعرض 4م وبطول 1.9 كلم تقريبا.

كما شمل المشروع إستبدال الطبقة الخرسانية الموجودة داخل الجزر الوسطية والمثلثية القائمة بالبلاط من نوع (enterlock ) وازالة الجزيرة الجانبية الواقعة على يمين الطريق للقادم من الأزرق الجنوبي باتجاه الأزرق الشمالي بطول (12) م تقريبا وتنفيذ أعمال التوسعة على يمين الطريق وتزويد الموقع بشواخص وعواكس مرورية وتنفيذ أعمال الدهان على جانبي الطريق مع إشارات ارشادية للمنطقة وتضمنت الأعمال العديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا.

وتمكنت وزارة الأشغال من إنهاء العمل في هذا المشروع قبل اسبوعين من موعد تنفيذ الأعمال حيث بوشرت الأعمال في الموقع في اخر شهر حزيران الماضي وكان من المقرر أن تستمر وفق وثائق العطاء حتى نهاية شهر تشرين الثاني

ويهدف المشروع الى تنظيم مدخل الأزرق امام المحلات التجارية طريق الأزرق الجنوبي والذي يعد من الطرق الحيوية والمهمه في المملكة الأردنية الهاشمية كونه الطريق الرئيسي للعبور الى بوابة المنطقة والحدود السعودية الذي يربط محافظة العقبة وميناؤها بالعاصمة عمان وبمختلف محافظات المملكة.

وجاء هذا المشروع ضمن مشروع الأزرق الشمولي التنموي والذي يشمل مواقع عدة، بهدف تحسين مدخل منطقة الأزرق ورفع مستوى الطرق فيها وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة عناصر السلامة المرورية في المنطقة وإضفاء طابع جمالي يتلائم مع طبيعة المنطقة.