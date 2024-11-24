الاتحاد العالمي للأسمدة يمنح شركة مناجم الفوسفات الأردنية الميدالية الذهبية للتميز الصناعي

وطنا اليوم:منح الاتحاد العالمي للأسمدة (IFA) الميدالية الذهبية في التميز الصناعي (Industry Stewardship)، لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وتسلم رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات و الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد الميدالية، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الإستراتيجي لاتحاد الأسمدة العالمي الذي عقد منتصف الاسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويمنح الاتحاد هذه الميدالية التقديرية رفيعة المستوى، للشركات التي تسهم بشكل متميز في تطوير صناعة الأسمدة، لا سيما في مجال سلامة العمليات التشغيلية والنواحي البيئية.

وقال الدكتور الذنيبات إن هذا التقدير لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، يعكس مكانتها المتميزة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود التي تبذلها ضمن خططها التطويرية في الريادة والتركيز على صناعة الأسمدة الفوسفاتية والصناعات التحويلية، وتحقيق أفضل معايير الكفاءة العالمية في الجودة والإنتاج والمنافسة، والتطبيقات الصناعية الفضلى.

وأكد الدكتور الذنيبات الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للبعد البيئي الذي يحظى بأهمية كبيرة في خطط الشركة وأعمالها، وذلك وفق أعلى المعايير المتبعة، مبينًا أن الشركة تعمل في هذا الإطار على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على سلامة البيئة، والتوفير في استهلاك المياه والطاقة.

كما أكد الدكتور الذنيبات، حرص الشركة على تعزيز حضورها ومنافستها في الأسواق العالمية، باستثمار الخبرات المتراكمة لديها في مجال إنتاج وتصدير الفوسفات والصناعات الفوسفاتية، موضحا أن الشركة حققت في السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة في مجال التعدين وصناعة الأسمدة؛ إذ حققت زيادة كبيرة في كميات الإنتاج، وضمن أعلى معايير الجودة، وزيادة في نسبة المبيعات في الأسواق المحلية والعالمية، وإضافة صناعات إنتاجية مساندة ضمن خطط و إجراءات إدارية وفنية مدروسة وفاعلة؛ ما جعلها تقف في مصاف كبريات الشركات العالمية.

وقال إن منح هذه الميدالية للشركة يعكس مكانتها المتقدمة، وما تبذله من جهود كبيرة نحو تحقيق التميز في جميع المجالات، وخاصة في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وسلامة العمليات التشغيلية والبيئية.

وأعرب الدكتورالذنيبات عن تقديره للجهود المتميزة التي تبذلها الإدارة التنفيذية للشركة في الإسهام في تطوير أعمالها، مشيدًا في هذا الإطار بجهود العاملين في مختلف المواقع، وحرصهم المستمر على نجاح الشركة.

من جانبه، أكد المهندس الرواد حرص الشركة على تعزيز ثقافة التميز والريادة والإبداع ضمن جميع أعمالها وخططها وبرامجها على جميع الصعد؛ ما زاد من قدرتها على المنافسة والحضور في الأسواق العالمية.

وقال إن حصول الشركة على هذه الميدالية في هذا الحدث العالمي الهام، يشكل حافزًا كبيرًا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات والتميز في عمل الشركة في مختلف المجالات