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إغلاق وتحويل السير لتنفيذ أعمال صيانة 5 جسور في عمان

منذ 43 ثانية
إغلاق وتحويل السير لتنفيذ أعمال صيانة 5 جسور في عمان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان، عن البدء في الحزمة الأولى من مشروع صيانة واعادة تأهيل الجسور بمحافظة العاصمة الذي يشمل 5 جسور هي: جسر الفردوس بمنطقة مرج الحمام ، جسر الدوار الثامن ، جسر مادبا ،جسر جامعة الاسراء، وجسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي.
وتشمل أعمال العطاء كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية و دهان العناصر الإنشائية وعناصر السلامة المرورية و إستبدال فواصل التمدد القائمة و المتضررة بفواصل تمدد جديدة و صيانة العوارض القائمة و العناصر الإنشائية والحواجز المعدنية للجسور والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
حيث سيتم البدء بكشط الخلطة الأسفلتية أعلى الجسور و تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية سطحية جديدة بدايةً من جسر الفردوس مرج الحمام و جسر مادبا.
ونظرا لأهمية الجسور التي سيبدأ العمل عليها اعتبارا من مساء يوم غدٍ الإثنين الموافق ويستمر حتى الأول من الشهر المقبل فسيكون العمل ليلا بحيث يبدء عند الساعة الحادية عشر مساءً حتى السادسة صباحا.
وسيتم إغلاق السير جزئيا لجسر الفردوس بداية من المسرب الأيمن و من ثم الأيسر و لمدة (٣) ايام متتالية ،و إغلاق السير إغلاق كامل أعلى جسر مادبا بداية بإتجاه محافظة مادبا وتحويل السير أسفل الجسر ومن ثم بإتجاه خريبة السوق و تحويل السير اسفل الجسر و حسب المخططات الكروكية و لمدة (٣) ايام متتالية.
بالتعاون مع إدارة السير المركزية و إدارة الدوريات الخارجية تعلن الوزارة عن اجراء تحويلات مرورية حسب نموذج التحويلة المرفق، اعتبارا من مساء غدٍ الإثنين 25/11/2024، وستعمل الوزراة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة.
وتهيب وزراة الأشغال بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.


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