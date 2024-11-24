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أمانة عمّان: 100 ألف راكب يستخدمون الباص السريع يوميا

منذ 7 دقائق
أمانة عمّان: 100 ألف راكب يستخدمون الباص السريع يوميا

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي للنقل العام في أمانة عمّان الكبرى، رياض الخرابشة، إن 100 ألف راكب يستخدمون الباص سريع التردد بصورة يومية.
وأشار الخرابشة، في تصريحات متلفزة، صباح الأحد، إلى وجود 40 خطا مغذيا من أحياء عمّان المختلفة إلى الخطوط الرئيسية للباص سريع التردد، مضيفا أن هذه الخطوط تغني بشكل كبير المواطنين عن استخدام مركباتهم، بحيث توجد حلّ لتنقل المواطنين عبر الباص السريع.
الخرابشة، أوضح أن الشكاوى من غياب مواقف السيارات لمستخدمي الباص السريع ظهرت بعد التشغيل التنفيذي للمشروع على أرض الواقع، خاصة على محور تشغيل الباص على خط الزرقاء – عمّان.
ولفت إلى اهتمام لدى أمانة عمّان بإنشاء مثل هذه المواقف بالتعاون مع بلدية الزرقاء، وبلدية الرصيفة، بالإضافة إلى إنشاء مواقف داخل العاصمة عمّان.
واعتبر الخرابشة أن خدمة النقل العام في إقليم الوسط ، جيدة خاصة مع التشغيل التنفيذي لمشروع الباص سريع التردد.


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