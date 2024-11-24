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الحكومة:حادثة إطلاق النار في الرابية اعتداء ارهابي على قوات الأمن

منذ ساعة واحدة
الحكومة:حادثة إطلاق النار في الرابية اعتداء ارهابي على قوات الأمن

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن حادثة إطلاق النار التي جرت اليوم في منطقة الرابية تعد اعتداء ارهابيا على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها.
وأكد المومني أن استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يسمح لأي كان العبث به، مبينا أن المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل.
ولفت إلى أن هذه الاعتداءات التي جرت اليوم من خارج على القانون ومن أصحاب سجلات جرمية ومخدرات على قوات الأمن من نشامى الأمن العام مرفوضة ومدانة من كل أردني شريف.
وبين المومني أن قوة الأردن ومنعته واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وختم المومني بالقول إن التحقيقات مستمرة حول الحدث الإرهابي الآثم لمعرفة كافة التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها.


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