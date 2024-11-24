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السير والدوريات تنوهان لتوخي الحيطة على الطرق

منذ ساعة واحدة
السير والدوريات تنوهان لتوخي الحيطة على الطرق
وطنا اليوم:أوضح التقرير المروري الصادر عن إدارات السير والدوريات الخارجية اليوم الأحد، أن الحركة المرورية على مداخل العاصمة كثيفة.
ونوه التقرير للسائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر لتوقع تساقط امطار وهبات عالية للرياح مثيرة للغبار على الطرقات.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية تعاملت إدارة الدوريات الخارجية مع تدهور مركبة على الطريق الصحراوي نقلت على إثره إصابتين إلى مستشفى النديم الحكومي.
وتعطل مركبة بإنفصال رأس قاطرة عن مقطورة في اتجاهها للجنوب على الطريق الصحراوي.
وفي العاصمة عمان، تعطلت المركبات على طريق جسر القصور باتجاه دوار الداخلية، وأخرى قرب دوار المدينة الرياضية.
ولم تسجل أي إصابات صباح الأحد ضمن اختصاص إدارة سير العاصمة عمان.
فيما تشهد مناطق شارع المطار، وللقادمين من الرصيفة، واتوستراد الزرقاء تجاه شارع الجيش، وإشارة المخدرات ونزول المصدار تجاه وسط البلد حركة مرورية كثيفة.

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