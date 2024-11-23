الحكومة تقرر إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة فقط

وطنا اليوم_

القرار يطبق على السيارات الكهربائية المخزنة في البوندد وكذلك المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة قبل صدوره.

يأتي القرار في ضوء الدراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قرابة شهرين ومتابعتها للملاحظات الواردة حول قرار تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.

التقييم الذي أجرته الحكومة أظهر أن غالبية الملاحظات تركزت على السيارات الكهربائية الموجودة في المنطقة الحرة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتم التخليص عليها.

الحكومة ستقوم برد قيمة فارق الضريبة الخاصة للأشخاص الذين قاموا بالتخليص على مركباتهم الكهربائية وفق النسب الجديدة منذ تعديل نظام الضريبة الخاصة.

نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية التي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار ستصبح 20% بدلاً من 40%.

نسبة الضريبة الخاصَّة على السيارات الكهربائية التي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار ستصبح 27.5% بدلاً من 55%.

يسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتم تجديده بعد ذلك.

ستتم العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضريبة الخاصة المقررة للسيارات الكهربائية بحيت تعود النسبة إلى 40% للسيارات التي تبلغ قيمتها الجمركية أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.

السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار تخضع لضريبة خاصة بنسبة 10% فقط ولا تغيير عليها