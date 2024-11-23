تغريدة جديدة لأبو عبيدة

وطنا اليوم_أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنه بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة شمال قطاع غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني مكثف.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة عبر قناته على منصة “تيليغرام” أن هناك أسيرة أخرى كانت مع القتيلة ولا يزال الخطر محدقًا بحياتها.

وحمّل أبو عبيدة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وقادة جيشه المسؤولية الكاملة عن حياة أسرى الاحتلال، مشيرًا إلى أنهم يتحملون تبعات المعاناة والموت الذي يتعرض له أسرى العدو نتيجة استمراريتهم في العدوان.

كما أشار الناطق العسكري إلى أن “العدو يجب أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى”، في إشارة إلى التدمير الواسع الذي يتعرض له قطاع غزة ونتيجة لاستشهاد عدد من الأسرى الذين كانوا مكلفين بحماية الأسرى الصهاينة.

وبعد إعلان أبو عبيدة عن مقتل أسيرة في شمال قطاع غزة، نشرت كتائب القسام صورتين لجثة، بعنوان: “ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهليفي”.