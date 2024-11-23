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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تثمن جهود هيئة تنشيط السياحة في ملف استقطاب الطلبة الوافدين 

23 نوفمبر 2024
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تثمن جهود هيئة تنشيط السياحة في ملف استقطاب الطلبة الوافدين 

وطنا اليوم_

قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين الدكتور مأمون الدبعي اليوم السبت بأن الوزارة تثمن عاليا جهود شريكها الاستراتيجي في ملف استقطاب الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وهي هيئة تنشيط السياحة، وعلى رأسها مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات.

وأضاف الدبعي بأن الوزارة والهيئة وقعتا قبل سنوات اتفاقية تعاون مشترك فيما بينهما، ثم قامتا بإعداد استراتيجية وطنية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٧ تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، كما أن لجنة استقطاب الطلبة الوافدين والتي شكلها مجلس التعليم العالي للمتابعة والاشراف على تنفيذ الاستراتيجية تضم في عضويتها السيد عبدالله كريشان رئيس وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة، وأكد الدبعي بأن عدد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية بلغ هذا العام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ولأول مرة في تاريخ الأردن (٥١٦٤٧) طالبا وطالبة من (١١٣) دولة حول العالم، وهو إنجاز تحقق نتيجة لتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة الأردنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة وجميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.


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