زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق

وطنا اليوم_عمّان 23 تشرين الثاني 2024: التزاماً منها بدعم القِطاع الرياضي، ومواصلةً لدورها بدعم واحتضان الرياضيين الأردنيين للمساهمة برفع علم الأردن في كافة المحافل الرياضية المحلية والعالمية؛ أقامت شركة زين الأردن بطولتها للبادل، بالتعاون مع النادي الأرثوذكسي وتحت إشراف الاتحاد الأردني للتنس.

ويعكس تنظيم هذه البطولة حِرص شركة زين على دعم الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة ومواصلة دورها الفاعل في تشجيع ممارسة الرياضة ودعم المواهب الرياضية في مختلف الرياضات، إذ اكتسبت رياضة البادل شعبية وإقبالاً متزايداً من مختلف الفئات العمرية، حيث تسعى الشركة لاكتشاف المواهب الرياضية الصاعدة لتعزيز صفوف المنتخبات الوطنية بما يؤدي إلى تمثيل المملكة في البطولات الدولية والعالمية ورفع علم الأردن في كافة المحافل، وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المشاركات والاستحقاقات.

وشهدت البطولة مشاركة 56 لاعباً ولاعبة ضمن الفئة العمرية 16 إلى 45 عاماً، توزعوا على 28 فريقاً ضمّ كل فريق لاعبين اثنين، وأدار منافساتها حكام الاتحاد الأردني للتنس، وتم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور رئيس الاتحاد الأردني للتنس خالد نفاع، والمدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وأدارة الاستدامة في شركة زين طارق البيطار، ورئيس النادي الأرثوذكسي ميشيل الصايغ، إذ حل بالمركز الأول فريق (gladiator) وفاز بالمركز الثاني فريق (BAMM) وجاء في المركز الثالث فريق (كرم وورد)،

ووُزعّت جوائز نقدية عبر محفظة زين كاش على الفائزين.

يذكر ان شركة زين الأردن تولي اهتماماً كبيراً لقِطاع الرياضة الأردني، عبر دعم ورعاية أهم وأبرز الفعاليات والأنشطة التي تحتضنها المملكة، إذ تُعد زين شريكاً استراتيجياً لرالي جوردان رايدرز للدراجات النارية، وشريك الاتصالات الحصري لرالي باها الأردن ورالي الأردن الدولي، وشريكاً استراتيجياً لكافة فعاليات وأنشطة “ريد بُل”، كما قدّمت الشركة دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية البارزة، ومنها ألترا ماراثون “برومين عمّان”، وبطولة الأردن لسِباقات الدرفت التي أُقيمت هذا العام، كما وترعى زين المسيرة الرياضية للاعبين البارلمبيين في رياضة رفع الأثقال عمر قرادة، ومعتز الجنيدي، وثروة الحجاج، وعبدالكريم خطاب، وأسماء عيسى، وبطل رفع الأثقال ورمي الجلة جميل الشبلي، وبطلة كرة الطاولة فاطمة العزام، وعَدّاء زين الكفيف سهيل النشاش، وتقوم الشركة برعاية ودعم دوريات كرة القدم والسّلة للصغار في العديد من المدارس، ودعم مسيرة الأبطال الرياضيين من الأفراد، ودعم اللجنة الأولمبية الأردنية كراعٍ ذهبي.