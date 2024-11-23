أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وطنا اليوم_اختتمت أورنج الأردن مشاركتها في النسخة العاشرة من منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2024 الذي نظمته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، بتفاعل متميز مع الجمهور وقادة الصناعة والمهتمين بالتكنولوجيا من الإقليم والعالم، حيث استعرضت من خلال جناحيها ابتكاراتها الرقمية ودعمها المتواصل للشركات الريادية.

وشارك الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، في الجلسة النقاشية “ريادة المستقبل: الابتكار والعملية التنظيمية في قطاع الاتصالات” حيث سلط الضوء على تطورات قطاع الاتصالات وابتكارات أورنج التي تمهد الطريق ل”قيادة المستقبل” الممكّن بقدرات اليوم، كما تطرق إلى أهمية دعم الرياديين والمشهد الريادي ككل بصورة إبداعية بالنظر إلى أن ذلك جزء لا يتجزأ من تعزيز قطاع الاتصالات بصورة عامة.

ويشكل الابتكار عنواناً لجميع الحلول والخدمات التي تقدمها أورنج، بناء على ذلك شكل الجناح الأول فرصة هامة لتعريف الجمهور بخدمات الشركة الرقمية التي تشمل بالإضافة إلى الإنترنت والاتصالات؛ حلول الحياة الذكية، وتجارب الجيل الخامس من خلال الواقع المختلط، وتجارب الفايبر من خلال الواقع الافتراضي، ومستشفيات الواقع الافتراضي، فضلاً عن إتاحة الفرصة لشركة ترايسمارت للتجارة الدولية، الشريك لوحدة القطاع المؤسسي والشركات والتي تعد من أبرز مزودي أجهزة الحماية في الأردن الفرصة لاستعراض منتجاتها وحلولها في المنتدى الذي شهد حضور أكثر من 3000 زائر.

وفي جناحها الثاني، استعرضت الشركة أبرز الابتكارات الرقمية التي تقوم بها من خلال برامجها، حيث شكلت مركبة”Mars-JO Rover” التي تم بناؤها وتصنيعها في مختبرات التصنيع الرقمي لأغراض تعليمية، محطة جذب للجمهور المهتم بالتعرف على دور الابتكارات الرقمية في إثراء معارف وخبرات الشابات والشباب، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالأفكار الإبداعية لمشاريع تحدي أورنج الصيفي.

وواصلت أورنج تقديم نموذج متميز في دعم ريادييها من خلال تمكينهم من التفاعل مع جمهورهم وتبادل المعارف والتجارب مع الخبراء في المنتدى الذي عقد تحت عنوان “التكامل في الابتكار:

استكشاف مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وشكلت فيه Startup Village Arabia محطة هامة كي يعمل الرياديون ضمن برنامجي BIG by Orange وحاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي، المنفذين تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، بانسجام مع أقرانهم والخبراء من حولهم لاستقطاب الاستثمارات واستعراض حلولهم.

وعلى هامش الحفل الختامي للمنتدى تم الإعلان عن الشركات الفائزة بجوائز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تم إطلاقها لأول مرة في هذه النسخة حيث حصلت أورنج على جائزة “بناء المهارات الرقمية” في فئة الشركات التي تحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع. وجاء ذلك نتيجة للجهود المستمرة التي تقوم بها أورنج لإثراء المعارف الرقمية للشابات والشباب في جميع محافظات المملكة من خلال مجموعة متكاملة من البرامج المجتمعية المنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية.