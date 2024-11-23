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مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين

23 نوفمبر 2024
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين

وطنا اليوم – يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة تشريعية، لاختيار لجان المجلس الدائمة والبالغ عددها 20 لجنة.

 

ومن المقرر خلال الجلسة، أن يحلف النائب سليمان حمدان سالم الخرابشة عضو مجلس النواب اليمين الدستورية، سندًا لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي دون زيادة أو نقصان بالنص التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).

 

 

وتتضمن الجلسة قرار لجنة الرد على خطبة العرش السامي، المتضمن مشروع صيغة الرد على خطبة العرش السامي.

 

وينتخب النواب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب:

 

أ- اللجنة القانونية.

 

ب- اللجنة الماليـة.

 

ج- لجنة الاقتصاد والاستثمار.

 

د- لجنة الشؤون الخارجية.

 

هـ- اللجنة الإدارية.

 

و‌-لجنة التربية والتعليم.

 

ز‌-لجنة الشباب والرياضة والثقافة.

 

ح‌- لجنة التوجيه الوطني والإعلام.

 

ط- لجنة الصحة والغذاء.

 

ي- لجنة الزراعة والمياه.

 

ك- لجنة البيئة والمناخ.

 

ل‌-لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

 

م‌-لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

 

ن‌-لجنة الخدمات العامة والنقل.

 

س- لجنة السياحة والآثار.

 

ع- لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة.

 

ف- لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.

 

ص- لجنة المرأة وشؤون الأسرة.

 

ق‌- لجنة الريف والبادية.

 

ر- لجنة فلسطين.


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