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الملتقى الرابع للطلبة العرب يزور ايله وملعب الجولف في يومه الثالث

23 نوفمبر 2024
الملتقى الرابع للطلبة العرب يزور ايله وملعب الجولف في يومه الثالث

وطنا اليوم_ استضافت واحة ايله في مدينة العقبة  الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الاردنية اليوم السبت ٢٣/١١/٢٠٢٤ ،ونظمت مؤسسة ابصار جولة في مرافق مشروع ايله وكان في استقبالهم السيد منصور الكباريتي مدير العلاقات العامة حيث قام الطلبة بزيارة لملعب الجولف العالمي .

وبعد شرح عن فكرة الجولف واصول اللعبة مارس الطلبة لعبة الجولف لمدة ساعتين تم بعدها تجول الطلبة في المارينا وشواطئها ثم تناولوا طعام الغداء في مطعم ديرتنا.

واحة ايلة تعتبر من اشهر معالم العقبة السياحية باسواقها المتنوعة وشواطئها الجميلة حيث استمتع الجميع بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة


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