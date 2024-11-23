الملتقى الرابع للطلبة العرب يزور ايله وملعب الجولف في يومه الثالث

وطنا اليوم_ استضافت واحة ايله في مدينة العقبة الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الاردنية اليوم السبت ٢٣/١١/٢٠٢٤ ،ونظمت مؤسسة ابصار جولة في مرافق مشروع ايله وكان في استقبالهم السيد منصور الكباريتي مدير العلاقات العامة حيث قام الطلبة بزيارة لملعب الجولف العالمي .

وبعد شرح عن فكرة الجولف واصول اللعبة مارس الطلبة لعبة الجولف لمدة ساعتين تم بعدها تجول الطلبة في المارينا وشواطئها ثم تناولوا طعام الغداء في مطعم ديرتنا.

واحة ايلة تعتبر من اشهر معالم العقبة السياحية باسواقها المتنوعة وشواطئها الجميلة حيث استمتع الجميع بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة