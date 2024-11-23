نشاط تطوعي لنادي الأرينا وقسم البصريات بجامعة عمان الأهلية في روضة ومدارس اللاتين – الفحيص

وطنا اليوم_بتوجيه من الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية ورئيس نادي الارينا الرياضي، قام النادي وبالتعاون مع قسم علم البصريات بكلية العلوم الطبية المساندة بجامعة عمان الاهلية بزيارة روضة ومدارس اللاتين – الفحيص ، حيث تم أجراء فحوصات النظر المختلفة للطلبة وتوزيع النظارات الطبية وقطرات للعيون بناءً على الفحوصات التي تم اجرائها ، والمُقدّمَة من الجامعة.

وقد شارك في هذا النشاط أعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة من قسم علم البصريات الى جانب ممثلين عن نادي الارينا الرياضي ، وذلك تجسيداً لرسالة الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.