مندوبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يرعى إنطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية بالتعاون مع مؤسسة إبصار لعقد المؤتمرات والندوات والتدريب

وطنا اليوم_مندوبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة رعى أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي إنطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية الذي نظمته بالتعاون مع الوزارة مؤسسة إبصار لعقد المؤتمرات والندوات والتدريب في فندق موفيببنك عمان، وذلك بحضور معالي العين محمد داودية ، وسعادة النائب الدكتور حسين العموش، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وعمداء شؤون الطلبة، ومسؤولي مكاتب رعاية شؤون الطلبة الوافدين في الجامعات.

وفي كلمته خلال الملتقى نقل الدكتور الدبعي تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافطة للمشاركين، مضيفاً بأن العنوان العريض الذي تحمله جميع الأنشطة التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة لأبنائها من الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية هو ” أنتم سفراء الأردن” وذلك لما يحمله في طياته من الرسائل الإنسانية السامية عن خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية الذين نعتبرهم بحق سفراء لنا في أوطانهم يحملون معهم العلم والفكر، إضافةً إلى ذكريات جميلة عاشوها في أردن العروبة والنخوة وبين أهله النشامى ليكونوا بحق سفراء لنا.

وأضاف أيضاً أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد على حرصها وإصرارها على المحافظة على سمعة قطاع التعليم العالي الأردني وتميز خريجيه الذين ينتشرون في كافة دول العالم، كما أنها تعمل جاهدةً من خلال التواصل مع الجامعات والكليات الأردنية، إضافةً إلى التواصل مع أصحاب السعادة السفراء العرب والملحقين الثقافيين على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه أياً من الطلبة العرب الدارسين حالياً في مختلف الجامعات والكليات الأردنية حتى يعود الطالب منهم مسلحاً بالعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.

كما أضاف الدبعي في كلمته إلى أنه ووفقاً لإحصائيات الوزارة للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ فقد بلغ عدد الطلبة العرب والأجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة (٥١٦٤٧) طالبا وطالبة من (١١٣) دولة حول العالم.

من جانبه قال العين محمد داوديه ان الملتقى يعبر عن العمق العربي للمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى أن هذا البلد يجمع ولا يفرق .

واضاف ان الظروف التي تمر بها أقطارنا العربية في هذا الوقت الدقيق تستوجب التفافا اكثر وقربا اكثر بين شعوبها وهو ما يمثله ملتقاكم هذا .

وقد تضمن الملتقى عدد من الجلسات الحوارية قدمها متخصصون في مجالات مختلفة سياسية وعلمية وسياحية، كما سيشارك الطلبة برحلة سياحية لمدة يومين الى المثلث الذهبي في مدينة البتراء ووادي رم ومدينة العقبة.