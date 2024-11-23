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الأرصاد تكشف موعد ذروة الامطار والكتلة الهوائية القادمة إلى الأردن .. تحذيرات

منذ دقيقة واحدة
الأرصاد تكشف موعد ذروة الامطار والكتلة الهوائية القادمة إلى الأردن .. تحذيرات

وطنا اليوم_أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المملكة ستتأثر اعتباراً من مساء يوم الأحد بكتلة هوائية باردة، ستؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لتصبح أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية.

 

وأوضح أن هذه الكتلة تتميز ببرودتها الشديدة أكثر من كميات الأمطار المصاحبة لها، حيث ستكون الهطولات المطرية خفيفة إلى متوسطة الشدة ومحدودة في بعض المناطق ولفترات قصيرة، مع ضعف واضح في فرص الهطول بالمناطق الشرقية والوسطى الشرقية والعقبة.

وأشار آل خطاب إلى أن الرياح سوف تنشط مع هذه الحالة بدءاً من ظهر الأحد وتزداد شدتها يوم الاثنين، والتي قد يصاحبها هبات قوية في بعض المناطق قد تصل سرعة الهبات أحياناً إلى 60 كم/ساعة، مما سيؤدي إلى إثارة الغبار في العديد من المناطق، خاصة المناطق الصحراوية والبادية، ما قد يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

 

كما حذر من تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية والسهول خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي توخي الحذر.


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