بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هجوم واسع بالمسيرات من لبنان يستهدف الاحتلال

منذ ساعة واحدة
هجوم واسع بالمسيرات من لبنان يستهدف الاحتلال

وطنا اليوم_شهد الكيان الصهيوني، الجمعة، هجوماً من لبنان عبر نحو 5 طائرات مسيّرة، اعترض سلاح الجو إحداها على الأقل، في الوقت الذي تجري متابعة البقية.

 

وذكرت مصادر عبرية أن المسيّرات تسللت واخترقت الأجواء من الجليل الغربي مروراً بنهاريا وعكا و”الكريوت” وشرق حيفا ومناطق أخرى.

 

وحلّقت المسيّرات لأكثر من نصف ساعة في الأجواء دون أن تتمكن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من صدها وإسقاطها، وفق المصادر.

 

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن البلاد تشهد “هجمة مسيّرات استثنائية وسلاح الجو يتعقب 5 أهداف جوية مشبوهة”.

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه على علم بتسلل أجسام مشبوهة تم رصدها وهي تحت متابعة سلاح الجو.

 

ونشر ناشطون إسرائيليون وعرب مقاطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر الطائرات المسيرة ومحاولة اعتراضها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:19

الأرصاد تكشف موعد ذروة الامطار والكتلة الهوائية القادمة إلى الأردن .. تحذيرات

10:14

مندوبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يرعى إنطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية بالتعاون مع مؤسسة إبصار لعقد المؤتمرات والندوات والتدريب

08:11

حزب الله يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية جنوب لبنان

07:27

عاجل…لبنان…إستشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين بغارة على البقاع

22:51

من هو المسؤول عن معاناة الشعب الفلسطيني؟

20:35

بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

20:16

كم حصتك من أموال العالم مجتمعة لو وزعت على سكان الأرض بالتساوي

20:05

الأرصاد للأردنيين: ليالٍ باردة قادمة ارتدوا الملابس الدافئة

19:53

تجارة إربد: حريق سوق البالة طال 100 محل وبسطة

19:41

أوكرانيا تستخدم صواريخ غربية لضرب عمق روسيا.. كيف سيغير ذلك الحرب؟

19:07

واتساب تضيف ميزة تحويل الصوت إلى نص واللغة العربية مدعومة بالكامل

16:41

غزة في انتظار التهدئة .. 42 يومًا من الأمل

وفيات
وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرض