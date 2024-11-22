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بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

22 نوفمبر 2024
بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

وطنا اليوم:اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وآلاف المستوطنين، الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأدى بن غفير والمستوطنون “الإسرائيليون” طقوسا تلمودية داخل الحرم.
ويتعرض المسجد الإبراهيمي لاعتداءات متكررة من قبل قطعان المستوطنين وسلطات الاحتلال، كان أحدثها خلال ما يسمى بـ”عيد العُرش اليهودي” في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث جرى إغلاق المسجد ومنع رفع الأذان فيه.


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