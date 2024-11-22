الأرصاد للأردنيين: ليالٍ باردة قادمة ارتدوا الملابس الدافئة

وطنا اليوم:أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المملكة ستتأثر اعتباراً من مساء الأحد المقبل بكتلة هوائية باردة ستؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لتصبح أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية.

وأوضح آل خطاب، أن هذه الكتلة تتميز ببرودتها الشديدة أكثر من كميات الأمطار المصاحبة لها، حيث ستكون الهطولات المطرية خفيفة إلى متوسطة الشدة ومحدودة في بعض المناطق ولفترات قصيرة ، مع ضعف واضح في فرص الهطول بالمناطق الشرقية والوسطى الشرقية والعقبة .

وأشار آل خطاب، إلى أن الرياح سوف تنشط مع هذه الحالة بدء من ظهر الاحد وتزداد شدتها يوم الاثنين، والتي قد يصاحبها هبات قوية في بعض المناطق قد تصل سرعة الهبات احيانا إلى 60 كم/ساعة، ستؤدي إلى إثارة الغبار في العديد من خاصة المناطق الصحراوية والبادية، ما قد يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية. كما حذر من تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية والسهول خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي توخي الحذر.

تفاصيل الحالة الجوية:

الأحد:

أجواء باردة نسبياً نهاراً واكثر برودة ليلا وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً.

زخات من المطر خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتباراً من بعد الظهر في شمال ووسط المملكة لفترات محدودة.

مع ساعات المساء، تتركز فرص الهطولات المطرية بشكل محدود على المناطق الجنوبية الغربية، بما في ذلك اجزاء من محافظات الكرك، الطفيلة، والجزء الغربي من محافظة معان.

رياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة ، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية والصحرواية والطرق الخارجية

الاثنين:

انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بحوالي 6-8 درجات مئوية.

أجواء باردة جداً، خاصة ليلاً، مع احتمالية تشكل الصقيع في مناطق البادية والصحراوية.

هناك فرصة لزخات خفيفة متفرقة من المطر خلال ساعات الصباح في بعض المناطق الجنوبية الغربية.

الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تتجاوز حاجز 60 كم/ساعة ، مما يزيد من فرص إثارة الغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية والصحرواية

الثلاثاء:

تستمر الأجواء الباردة مع تحسن تدريجي في سرعة الرياح، حيث تخف حدتها مقارنة بالأيام السابقة.

فرصة لزخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح على أجزاء محدودة من شمال المملكة.

إرشادات وتحذيرات:

ارتداء الملابس الشتوية الدافئة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الانتباه لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية والبادية والطرق الخارجية وتدنى الرؤية اثناء الليل وساعات الصباح نتيجة الضباب خاصة في المرتفعات الجبلية.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات من تأثير الصقيع المتوقع خاصة ليل الاثنين وفجر الثلاثاء بالاخص في المناطق الصحراوية والبادية والسهول الشرقية

وأكد آل خطاب أن مثل هذه الكتل الهوائية اذا عدنا للبنك المناخي الاردني لا تعتبر نادرة وليست غريبة على المملكة خلال أواخر فصل الخريف واقترابنا من دخول كوانين الشتاء، مشيراً إلى أهمية متابعة التحديثات الجوية عبر القنوات الرسمية لإدارة الأرصاد الجوية.