تجارة إربد: حريق سوق البالة طال 100 محل وبسطة

وطنا اليوم:قال رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، إن حجم الضرر الناتج عن احتراق سوق البالة “كبير جدًا”.

وأضاف الشوحة الجمعة، أن الحريق طال ما بين 70 إلى 100 محل تجاري وبسطة، مرجعًا سبب الحريق إلى تماس كهربائي “طبيعي”.

وأشار إلى أن حجم أضرار الحريق، حسب التقييم الأولي، يُقدر بما بين 500 و700 ألف دينار.

وحول تعويض التجار، أوضح الشوحة أن الغرفة معنية بالتجار المسجلين لديها، مشيرًا إلى أن صندوق الطوارئ يعمل على تقديم تعويض جزئي عن الأضرار التي لحقت بالتجار، وأن عددًا قليلًا منهم مسجل لدى غرفة تجارة إربد.

ولفت الشوحة إلى أن هذا الحريق هو الثاني الذي يتعرض له سوق البالة بعد حريق سابق وقع نتيجة سبب مختلف.

وأكد أن الأضرار كبيرة جدًا في السوق، مشيرًا إلى أن عملية إعادة تأهيله ليست “أمرًا سهلاً”.

وبحسب الدفاع المدني، أتى الحريق على بضائع ومحلات بمساحة تقارب (4000)م2 في محافظة إربد.