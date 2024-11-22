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40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

22 نوفمبر 2024
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى 40 ألفا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد المبارك.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى تزامنا مع خطبة الجمعة، فيما أدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى بعد أن منعتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إلى باحات المسجد.
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.


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