أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار دعماً للشعب اللبناني

وطنا اليوم:تبرّعت شركة أدوية الحكمة بشحنة أدوية طارئة قيمتها مليون دولار أميركي؛ دعماً للشعب اللبناني المتضرر من الأزمة الراهنة، حيث جرى نقلها اليوم على متن طائرة مساعدات تابعة لسلاح الجو الملكي بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية.

وحسب بيان للشركة، اليوم الخميس، جاءت التبرعات ضمن جهودها لدعم الاستجابة الإنسانية في المنطقة، حيث اشتملت على مجموعة من الأدوية المتنوعة، بما فيها الأدوية المضادة للعدوى ومسكّنات الآلام وأدوية تغطي مجالاتٍ علاجية مختلفة، بما يشمل العلاجات الفموية وتلك المستخدمة داخل المستشفيات؛ في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الذي يشهده لبنان في الوقت الحالي.

وبينت الشركة أن هذا الدعم يعكس رسالة شركة أدوية الحكمة المتمثلة بتوفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، ويجسّد دورها المستمر في مساندة المجتمعات المتضررة في مختلف الدول خلال الأزمات.