العقبة تحتفل بيوم العلم

وطنا اليوم -امين المعايطه

احتفلت محافظة العقبة، اليوم الخميس، بيوم العلم، في أجواء وطنية عبّرت عن اعتزاز الأردنيين براية الوطن، مستحضرين معاني الولاء والانتماء.



وجاءت فعاليات الاحتفال بحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة “شادي رمزي” المجالي، واعضاء مجلس المفوضين وعدد من مديري الدوائر الرسمية وممثلي الأجهزة الأمنية وفاعليات المجتمع المحلي، إلى جانب مشاركة كشافة طلبة المدارس.



واتسمت الاحتفالية بأجواء وطنية عبّرت عن اعتزاز الأردنيين براية الوطن، واستحضرت معاني الولاء والانتماء، وتأكيد الالتفاف حول القيادة الهاشمية، وترسيخ قيم الوحدة الوطنية التي يجسدها العلم في وجدان أبناء الوطن.



وأكد العوايشة، أن الاحتفال بـيوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة يجدد فيها الأردنيون اعتزازهم براية الوطن، ويستحضرون معاني العزة والكرامة وما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات أسهمت في بناء الأردن وتعزيز منجزاته.



وأضاف إن علم الأردن ليس مجرد رمز يُرفع، بل هو عهد بالولاء والانتماء ومسؤولية تترجم عملاً وإخلاصاً في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.



وأشار إلى أن العقبة تحظى باهتمام ورعاية ملكية متواصلة من جلالة عبد الله الثاني، الذي يقود مسيرة الوطن بحكمة واقتدار، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مؤكداً أن هذه المناسبة تشكل دافعاً لمواصلة العمل لتعزيز مكانة العقبة كمحرك اقتصادي وسياحي مهم في المنطقة.



واستذكر العوايشة بطولات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يشكلون على الدوام درع الوطن الحصين وسنده في مواجهة مختلف التحديات.