درب الهوى 

3 ساعات ago
درب الهوى 
أبجدية النبض.. كيف أجمح
طوفان الشوق وريان طرفك 
سكن القلب وأحرق أوراق لهفتي 
أ ستغير ظلال الهوى
 وأبصر صوغ الهجاء لحرفك ؤأتأنق 
فصيح لساني ودرب هواك 
قد طغى نطق القصيد 
وبيان لب المجد استطالة دمعه 
اعترافا لعشق مرآك 
لا تطفئي شذا العشق حولنا 
ولا تتركي أوهام الحسن لنظام 
جنة استوطنت رياض الفؤاد 
وجوارحي مالت منقادة لهواك 
غارقة تلك الاوهام بوجوم 
وظامئة لسماحة ضياءك يجوب 
منور يستظل بهواك دون لقاء 
قد خانني دمع العين اعترافا 
أطرق ندى الاشتياق
 لذاك الطرف دون استئذان 
على مهل دنوت لطرفه 
وأبصرا طيف دلالك حلما 
وطلبت في دنيا الغرام 
اجلالا لذاك الهوى وأركن 
ميدان غرامك اختراقا 
لشوق قاتلي 
بقلمي 
ربا رباعي 
الاردن 

