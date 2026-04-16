احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات

وطنا اليوم:شهدت مختلف مناطق المملكة، اليوم الخميس، احتفالات وطنية واسعة بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، التي تصادف السادس عشر من نيسان من كل عام، عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، ورسخت قيم الانتماء والولاء للقيادة الهاشمية.

وتنوعت مظاهر الاحتفالات التي شارك فيها موظفون وطلبة ومواطنون بين رفع الأعلام، وتنظيم المسيرات الوطنية، وإطلاق المبادرات المجتمعية والثقافية، في مشهد وطني جامع جسّد وحدة الأردنيين والتفافهم حول راية الوطن.

واحتفل بنك تنمية المدن والقرى، اليوم، بهذه المناسبة، في أجواء وطنية عكست مشاعر الاعتزاز بالهوية الوطنية والولاء للقيادة الهاشمية.

ورفع موظفو البنك العلم الأردني خلال فعالية أقيمت بحضور مدير عام البنك وسيم حداد، مؤكدين التزامهم بمواصلة أداء واجبهم بكل إخلاص ومسؤولية، والإسهام في دعم مسيرة التنمية المحلية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد حداد، أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة لتعزيز قيم الانتماء والفخر بالوطن، وتجديد العهد بأن يبقى العلم الأردني خفّاقا عاليا، رمزا للوحدة والسيادة والهوية الوطنية الأردنية.

وفي السياق، أطلق المجلس الطبي الأردني، مبادرة “عدستي مرآة حبي لوطني وعملي”، بمناسبة يوم العلم، وذلك خلال احتفال أُقيم بحضور أمين عام المجلس وكوادر المجلس.

وقالت أمين عام المجلس الدكتورة منار اللواما، في كلمة ألقتها خلال الاحتفال الذي استُهلّ بعزف السلام الملكي، إن هذه المناسبة الوطنية تجسد معاني الفخر والاعتزاز بالراية الأردنية، مؤكدة اعتزازها بكوادر المجلس وإخلاصهم في أداء مهامهم ومسؤولياتهم في القطاع الطبي.

وأضافت أن العلم الأردني يحمل رمزية وطنية عميقة تجسد إرثا عربيا وإسلاميا عريقا، يمتد من عهد النبوة إلى الثورة العربية الكبرى بقيادة هاشمية بايعها الآباء والأجداد وجدد البيعة لها الأبناء والأحفاد، مؤكدة أنه سيبقى عنوانا للوحدة والسيادة والهوية الوطنية.

وعبّر موظفو المجلس عن اعتزازهم بالمناسبة من خلال رفع العلم والمشاركة في فعاليات الاحتفال.

وهدفت المبادرة إلى دعوة كوادر المجلس لتوثيق زوايا مختلفة من مبنى المجلس بعد تزيينه بالأعلام الأردنية، حيث أظهر المشاركون تميزا في إبراز جمالية المكان وروح المناسبة.

وأقام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم احتفالاً بيوم العلم الأردني بمشاركة موظفي المركز ومجموعة من طلبة الكشافة من مدرسة طارق بن زياد الأساسية للبنين، حيث جرت مراسم رفع العلم الأردني في أجواء وطنية عبّرت عن الاعتزاز براية الوطن وما تمثله من قيم السيادة والانتماء والوفاء.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على أهمية المناسبات الوطنية في ترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتعزيز حضور الرموز الوطنية في الوعي الجمعي، بما يعكس مكانة العلم الأردني بوصفه رمزًا للكرامة الوطنية ووحدة الأردنيين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم الأستاذ الدكتور محيي الدين توق يجسد العلم الأردني معاني العزة والسيادة والوحدة الوطنية، وتحرص مناهجنا منذ المراحل الأولى، على تعريف الطلبة بدلالاته ومعانيه الوطنية، بما يعزز قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن ورموزه في نفوسهم.”

وأضاف إن الاحتفاء بيوم العلم الأردني يعكس الاعتزاز براية الوطن وما ترمز إليه من ثوابت وطنية راسخة، ويجسد ارتباط الأردنيين بتاريخهم وهويتهم الوطنية الجامعة

وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجة، إسماعيل العرود، إن البلدية وزعت أكثر من 5 آلاف علم بمختلف الأحجام، استعدادا للاحتفال بيوم العلم.

وأضاف العرود أن البلدية ركّبت نحو 65 سارية، وعملت على تزيين الشوارع الرئيسية في لواء كفرنجة، إلى جانب تزيين الدوائر الرسمية والمدارس والجمعيات والمباني.

وبيّن أن البلدية جهّزت موقع الاحتفال الرئيسي في متنزه كفرنجة، حيث ستنطلق مسيرة شعبية من أمام مبنى البلدية باتجاه موقع الاحتفال.

وأشار العرود إلى أن فعاليات شعبية ستقوم أيضًا بتوزيع الحلويات الخميس، إلى جانب أعلام للمركبات، لافتًا النظر إلى أن برنامج الاحتفال يتضمن رفع العلم الأردني، إضافة إلى فقرات وطنية وشعبية.