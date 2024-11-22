الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:قال مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة مروان الهمص، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود والمياه لمستشفى كمال عدوان في جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأضاف الهمص في تصريح، صباح الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع استخدام المولد الاحتياطي الصغير في مستشفى كمال عدوان.

وبين أن التيار الكهربائي منقطع بشكل كامل عن مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن هنالك 85 حالة مرضية موجودة حاليا في مستشفى كمال عدوان.

واستشهد 1054 من الكوادر الطبية العاملة في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى 350 معتقلا من الكوادر الطبية، بحسب الهمص.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح الجمعة، إن مستشفى كمال عدوان أصبح بلا أكسجين ولا مياه، بعد إعادة استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، أن الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان أدى إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي وثقب خزانات المياه، الأمر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى.

وبينت أن العدوان الإسرائيلي على المستشفى أدى إلى إصابة 6 من الكوادر الطبية بينهم حالات خطيرة.

وأشارت إلى أن المستشفى يوجد به 80 مريضا و8 حالات في العناية المركزة.

وكررت وزارة الصحة مناشدتها للمؤسسات الدولية والإنسانية بضرورة توفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في قطاع غزة بحسب ما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية.