بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

22 نوفمبر 2024
الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:قال مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة مروان الهمص، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود والمياه لمستشفى كمال عدوان في جباليا، شمالي قطاع غزة.
وأضاف الهمص في تصريح، صباح الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع استخدام المولد الاحتياطي الصغير في مستشفى كمال عدوان.
وبين أن التيار الكهربائي منقطع بشكل كامل عن مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة.
وأشار إلى أن هنالك 85 حالة مرضية موجودة حاليا في مستشفى كمال عدوان.
واستشهد 1054 من الكوادر الطبية العاملة في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى 350 معتقلا من الكوادر الطبية، بحسب الهمص.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح الجمعة، إن مستشفى كمال عدوان أصبح بلا أكسجين ولا مياه، بعد إعادة استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، أن الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان أدى إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي وثقب خزانات المياه، الأمر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى.
وبينت أن العدوان الإسرائيلي على المستشفى أدى إلى إصابة 6 من الكوادر الطبية بينهم حالات خطيرة.
وأشارت إلى أن المستشفى يوجد به 80 مريضا و8 حالات في العناية المركزة.
وكررت وزارة الصحة مناشدتها للمؤسسات الدولية والإنسانية بضرورة توفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في قطاع غزة بحسب ما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:19

الأرصاد تكشف موعد ذروة الامطار والكتلة الهوائية القادمة إلى الأردن .. تحذيرات

10:14

مندوبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يرعى إنطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية بالتعاون مع مؤسسة إبصار لعقد المؤتمرات والندوات والتدريب

09:15

هجوم واسع بالمسيرات من لبنان يستهدف الاحتلال

08:11

حزب الله يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية جنوب لبنان

07:27

عاجل…لبنان…إستشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين بغارة على البقاع

22:51

من هو المسؤول عن معاناة الشعب الفلسطيني؟

20:35

بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

20:16

كم حصتك من أموال العالم مجتمعة لو وزعت على سكان الأرض بالتساوي

20:05

الأرصاد للأردنيين: ليالٍ باردة قادمة ارتدوا الملابس الدافئة

19:53

تجارة إربد: حريق سوق البالة طال 100 محل وبسطة

19:41

أوكرانيا تستخدم صواريخ غربية لضرب عمق روسيا.. كيف سيغير ذلك الحرب؟

19:07

واتساب تضيف ميزة تحويل الصوت إلى نص واللغة العربية مدعومة بالكامل

وفيات
وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرض