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الأردن وتيمور يوقعان بيانا مشتركا لتعزيز العلاقات ومأسسة التعاون

22 نوفمبر 2024
الأردن وتيمور يوقعان بيانا مشتركا لتعزيز العلاقات ومأسسة التعاون

وطنا اليوم:جرى التوقيع اليوم الخميس، على بيانٍ مشتركٍ لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
ووقع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية السفير ديونيسيو سواريس، وذلك في مقر البعثة الأردنية الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك.


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