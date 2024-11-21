بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نتنياهو يرفض الاعتراف بقرار الجنائية الدولية بشأن اعتقاله

22 نوفمبر 2024
نتنياهو يرفض الاعتراف بقرار الجنائية الدولية بشأن اعتقاله

وطنا اليوم_قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن تل أبيب لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية، المتضمن إصدار مذكرتي اعتقال بحقه رفقة وزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بتل أبيب، بعد إصدار الجنائية الدولية في وقت سابق الخميس، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.

 

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

 

وأضاف نتنياهو: “لن تعترف إسرائيل بهذا القرار المشوه، وهذا يوم أسود في تاريخ الشعوب”.

 

ومهاجما المحكمة، زعم رئيس وزراء إسرائيل أن “المحكمة الجنائية التي تأسست للدفاع عن الإنسانية، أصبحت اليوم عدوا لها”، وفق تعبيره.

 

ووصف نتنياهو القرار بأنه “لا أساس له من الصحة، بل هو إفلاس أخلاقي” حسب ادعائه.

 

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

 

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:19

الأرصاد تكشف موعد ذروة الامطار والكتلة الهوائية القادمة إلى الأردن .. تحذيرات

10:14

مندوبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يرعى إنطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية بالتعاون مع مؤسسة إبصار لعقد المؤتمرات والندوات والتدريب

09:15

هجوم واسع بالمسيرات من لبنان يستهدف الاحتلال

08:11

حزب الله يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية جنوب لبنان

07:27

عاجل…لبنان…إستشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين بغارة على البقاع

22:51

من هو المسؤول عن معاناة الشعب الفلسطيني؟

20:35

بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

20:16

كم حصتك من أموال العالم مجتمعة لو وزعت على سكان الأرض بالتساوي

20:05

الأرصاد للأردنيين: ليالٍ باردة قادمة ارتدوا الملابس الدافئة

19:53

تجارة إربد: حريق سوق البالة طال 100 محل وبسطة

19:41

أوكرانيا تستخدم صواريخ غربية لضرب عمق روسيا.. كيف سيغير ذلك الحرب؟

19:07

واتساب تضيف ميزة تحويل الصوت إلى نص واللغة العربية مدعومة بالكامل

وفيات
وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرض