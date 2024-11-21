نتنياهو يرفض الاعتراف بقرار الجنائية الدولية بشأن اعتقاله

وطنا اليوم_قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن تل أبيب لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية، المتضمن إصدار مذكرتي اعتقال بحقه رفقة وزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بتل أبيب، بعد إصدار الجنائية الدولية في وقت سابق الخميس، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

وأضاف نتنياهو: “لن تعترف إسرائيل بهذا القرار المشوه، وهذا يوم أسود في تاريخ الشعوب”.

ومهاجما المحكمة، زعم رئيس وزراء إسرائيل أن “المحكمة الجنائية التي تأسست للدفاع عن الإنسانية، أصبحت اليوم عدوا لها”، وفق تعبيره.

ووصف نتنياهو القرار بأنه “لا أساس له من الصحة، بل هو إفلاس أخلاقي” حسب ادعائه.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.