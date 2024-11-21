الكويت تقرر سحب الجنسية من رجل الأعمال معن الصانع

وطنا اليوم:قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة جديدة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأوضحت وسائل إعلام كويتية أن رجل الأعمال الكويتي من أصل سعودي معن عبد الواحد الصانع، يأتي ضمن القائمة المطروحة لسحب الجنسية الكويتية منهم، وفقًا لقرار اللجنة العليا لتحقيق الدنسية في الكويت، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن من هو رجل الأعمال معن الصانع الذي تحركت السلطات الكويتية لسحب الجنسية منه.

ومعن الصانع هو رجل أعمال ولد عام 1955، وبدأ حياته كطيار في الجيش الكويتي في أوائل السبعينيات، قبل أن يستقر في المملكة العربية في السعودية بعد زواجه من مواطنة سعودية من عائلة القصيبي الثرية التي تعيش في البحرين والسعودية.

وبعد زواجه بسنوات وقعت خلافات بين معن الصانع وعائلة الزوجة التي اتهمته بالاحتيال عليهم في مبالغ ضخمة، لينتهي الخلاف في أروقة المحاكم التي تحكم لصالح عائلة القصيبي وتغرم الصانع ملياري دينار.

وفي عام 2007، صنفته مجلة فوربس في المركز 112 في لائحة أغنى أغنياء العالم بثروة قدرتها 10 مليارات دولار، بقفزة عن العام 2006، حيث كانت ثروته 1.4 مليار دولار.

ويعرف معن الصانع بأنه مؤسس ورئيس مجموعة سعد متعددة النشاطات، وهي المجموعة سعد تمتل نحو أسهم مجموعة بيركلي البريطانية، كما عمل عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية.

وقبض على الصانع في السعودية عام 2017 خلال حملة مكافحة الفساد التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واحتجز بسبب ديون غير مدفوعة للدائنين تُقدر بمليارات الدولارات، وشكلت هذه الخطوة تطورًا كبيرًا في جهود المملكة لمكافحة سوء الإدارة المالية والفساد.

تُعتبر مجموعة سعد، التي كانت تمتلك أنشطة متنوعة في مجالات الإنشاءات والرعاية الصحية، الآن في طور التفكيك مع سعي الدائنين لاسترداد خسائرهم وتلاشت مكانة الصانع كرجل أعمال عالمي بارز، بما في ذلك استثماراته في بنك “إتش إس بي سي”، وسط أزمات قانونية ومالية طغت على إرثه.