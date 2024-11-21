الإجهاز على 15 من جنود الاحتلال من مسافة صفر في شمال غزة

وطنا اليوم:قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا وأجهزوا عليهم شمالي قطاع غزة.

وأوضحت القسام في بيان، أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة راجلة قوامها 15 جنديا والإجهاز عليهم من مسافة صفر بمنطقة ميدان بيت لاهيا شمالي القطاع، الذي يتعرض لحرب إبادة متواصلة.

وقد دأبت كتائب القسام على إعلان استهدافها جنود الاحتلال وآلياته في مختلف محاور التوغل، وبث مشاهد لذلك بشكل شبه يومي.

وفي وقت سابق الثلاثاء الماضي، نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا قالت فيه إنه لعملية تستهدف قوة إسرائيلية متحصنة بإحدى العمارات السكنية بمحيط منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة؛ بدعوى منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.

ويؤكد الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

مجازر جديدة

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و176 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزراة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و56 شهيدا و104آلاف و268 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مخلفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.

وتواصل إسرائيل مجازرها تلك متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.