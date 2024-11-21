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100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن إلى قطاع غزة

21 نوفمبر 2024
100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:عبرت 100 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة تحمل وجبات غذائية جاهزة وطروداً صحية وخيماً وبطانيات، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من منظمة هيومن ابيل والسفارة البريطانية والإغاثة الإسلامية – بريطانيا وشركة الباطون الأردنية وهيئة الاغاثة الانسانية (IHH) والنداء الفلسطيني الموحد والأيادي المتحدة والأمة الخيرية البريطانية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن الظرف الراهن ليس سهلاً خاصة فيما يتعلق بإدخال ومرور الشاحنات عبر المعابر، مبيناً أن استمرار العمل الإنساني الأردني للوقوف بجانب الأهل في قطاع غزة هو مدعاة للفخر ودافع لبذل المزيد من المجهود لزيادة عدد الشاحنات وحجم المساعدات.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم 4138 شاحنة، و53 طائرة عبر العريش و ٣٨٨ انزال جوي (١٢٢ انزال أردني و ٢٦٦ انزال بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة) و8 طائرات هيلوكوبتر، ما مجموعه 57,210 طنا من المواد الانسانية.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.


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