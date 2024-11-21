تهنئة للنقيب منار بيك مدالله الشعراء بتعيينها – مدعي عام إدارة الشرطة النسائية

وطنا اليوم – يتقدم الوالد الحاج مدالله الشعراء والوالده والأخوة والأخوات والأهل والأصدقاء والأقارب ومادبا عامة والفيصلية خاصة بأجمل آيات التهنئة والتبريك من النقيب منار بيك مدالله الشعراء بمناسبة تعيينها “مدعي عام” ألف ألف مبارك والعقبى للمناصب العليا يارب

أختك الدكتورة أمل الشعراء