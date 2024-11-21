الأردن يسمي سفيره لدى حلف الناتو

وطنا اليوم:قدم السفير يوسف البطاينة، يوم أمس الأربعاء أوراق اعتماده إلى أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، سفيراً ورئيساً لبعثة المملكة الأردنية الهاشمية لدى حلف الناتو، خلال مراسم أقيمت في مقر الحلف الرئيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقل السفير البطاينة تحيات الملك عبدالله الثاني إلى روته، وبدوره طلب روته نقل تحياته وتقديره إلى الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة وحكمة جلالته في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، ومؤكداً اهتمام حلف شمال الأطلسي بتعزيز علاقات الشراكة مع الأردن، ومتمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من كبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي في بروكسل.