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جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع منتدى الفكر العربي في مجالات البحث الأكاديمي والثقافي

21 نوفمبر 2024
جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع منتدى الفكر العربي في مجالات البحث الأكاديمي والثقافي

وطنا اليوم:وقّعت جامعة البترا مذكرة تفاهم مع منتدى الفكر العربي تهدف إلى تأسيس شراكة إستراتيجية تقوم على التعاون الثقافي وتبادل الخبرات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز دورها الريادي في التعليم العالي وتطوير الفكر والثقافة.
حضر توقيع الاتفاقية التي تمت في جامعة البترا المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران، والأمين العام لمنتدى الفكر العربي الأستاذ الدكتور الصادق الفقيه، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ومساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي والاتفاقيات الدكتورة كنزا منصور، ومدير العلاقات العامة والدولية السيد علاء الدين عربيات، ومن المنتدى مستشار المنتدى الدكتور عمر الرفاعي، ومساعد الأمين العام الأستاذ “محمد ناصر” الكيلاني، والمستشارة هنيدا القرالة، ومديرة مكتب الأمين العام للمنتدى كوكب الجعبري.
أكدت المذكرة على رغبة الطرفين في تعزيز التفاعل الفكري والثقافي، من خلال إطلاق مبادرات بحثية، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات مشتركة تتناول قضايا تهمّ العالم العربي.
تضمنت بنود مذكرة التفاهم مجموعة واسعة من المجالات التي ستعمل المؤسستان على تحقيقها، بما يشمل تنظيم الحوارات الأكاديمية والمؤتمرات العلمية المشتركة التي تجمع خبراء من مختلف الدول، بالإضافة إلى تنفيذ أبحاث ودراسات إستراتيجية تُعنى بالقضايا المحورية التي تواجه العالم العربي حاضرًا ومستقبلًا. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تنظيم الندوات والمحاضرات التي تسلط الضوء على القضايا الثقافية والفكرية الراهنة، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي وبناء جسور التواصل بين الأكاديميين والمثقفين.
وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم: إن هذه المذكرة تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الجامعة في تطوير شراكات فاعلة مع مؤسسات الفكر والثقافة، وعبّر عن تطلعه إلى رؤية نتائج هذا التعاون على أرض الواقع من خلال مشاريع مشتركة تصب في خدمة المجتمع العربي واحتياجاته المستقبلية.
سلم عبد الرحيم درع الجامعة التكريمي للأمين العام لمنتدى الفكر العربي الأستاذ الدكتور الصادق الفقيه، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز الفكر والثقافة العربية


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