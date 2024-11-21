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بنك القاهرة عمان يشارك في فعاليات يوم وظيفي في القطاع المالي

21 نوفمبر 2024
بنك القاهرة عمان يشارك في فعاليات يوم وظيفي في القطاع المالي

وطنا اليوم:شارك بنك القاهرة عمان في فعاليات “يوم وظيفي في القطاع المالي” الذي نظمته مؤسسة إنجاز بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، وزارة التربية والتعليم، وجمعية البنوك في الأردن. وكان الهدف من الفعالية مساعدة الطلبة في التعرف على التخصصات والوظائف المتعلقة والمهن في القطاع المالي الأردني.
تعد الفعالية جزءاً من الأنشطة المساندة لمناهج الثقافة المالية التي تُدرَّس في جميع مدارس المملكة للطلبة من الصف السابع حتى الثاني عشر. وشارك في النشاط أكثر من 1000 طالب وطالبة، حيث كان الهدف منه تعزيز تأثير برنامج التعليم المالي “منهاج الثقافة المالية” وتوعية المجتمع بأهمية الثقافة المالية وكيفية تطبيق مفاهيمها في الحياة اليومية.
تضمنت الفعالية زيارات ميدانية للطلبة إلى فروع بنك القاهرة عمان في مختلف محافظات المملكة، حيث أُتيحت الفرصة لهم للاطلاع على آلية عمل البنك من خلال إشراف مديري الفروع، ومشاركة الطلبة في بعض المهام الوظيفية. كما تم تعريفهم بالخدمات المالية المقدمة من البنك، والوظائف المتاحة، والمسارات المهنية والأكاديمية اللازمة لتحقيق النجاح في هذا القطاع. وتم التواصل مع الطلبة بشكل مباشر للإجابة عن استفساراتهم، مما يساعدهم في تحديد مساراتهم المهنية المستقبلية.


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