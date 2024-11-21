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البنك العقاري المصري العربي يطلق حملة تحويل أرصده البطاقات الائتمانية من البنوك الأخرى بفائدة 0 %

21 نوفمبر 2024
البنك العقاري المصري العربي يطلق حملة تحويل أرصده البطاقات الائتمانية من البنوك الأخرى بفائدة 0 %

وطنا اليوم:أطلق البنك العقاري المصري العربي حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتمكين عملاء البنوك الأخرى من تحويل سقف أرصده بطاقاتهم إلى البنك العقاري المصري العربي والاستفادة من الميزات التفضيلية المصاحبة للحملة، وسداد البطاقة الائتمانية المحولة بفائدة 0 % لأول 6 أشهر.

وفي تعليقه على هذه الحملة صرح خلدون ربابعة، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي “أن البنك العقاري المصري العربي يعمل وبشكل مستمر على تنفيذ البرامج والحملات التي تتيح للعملاء الاستفادة من خدماته وتمنحهم قيمة مضافة، حيث تم تصميم هذا البرنامج بطريقة مناسبة لتسهل انضمام العملاء المحتملين إلى البنك، وأن هذا البرنامج تم تطويره بما يتماشى مع أهداف البنك لضمان حصول العملاء على أفضل الخدمات. 

ونوه أيضاً إلى أن هذه الحملة تتيح لحاملي البطاقات الائتمانية من البنك العقاري المصري العربي من الاستفادة من مجموعة من المزايا عند استخدام بطاقاتهم، والتي تتضمن عائد نقدي يصل لغاية2 % من مجموع المشتريات المحلية، الدولية، والإلكترونية التي تتم عبر البطاقة الائتمانية، إضافة إلى الاستفادة من مزايا برامج التقسيط المريح على فترات مختارة تصل لغاية 36 شهر بفائدة 0 %.

وفي الختام أشار الربابعة، إلى أن بطاقات البنك العقاري المصري العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، وإمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق “عقاري موبايل” والخدمة المصرفية عبر الإنترنت “عقاري أون لاين” وغيرها العديد من المزايا الأخرى.


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