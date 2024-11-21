ضبط (750) كغم من التمور مجهولة المصدر في الكرك

وطنا اليوم:ضبط القسم الصحي لمراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، ما زنته (750 ) كغم من التمور مجهولة المصدر والتي لا تحمل بطاقات بيان توضح تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية ،كانت معدة للبيع في احد المحال التجارية ضمن مناطق عملها.

وبين رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة انه تم مصادرة الكمية المضبوطة واتلافها وتحرير المخالفة بحق التاجر وفقا للمقتضى القانوني المتبع في مثل هذه الحال، مشيرا إلى ان البلدية وفي إطار حرصها على سلامة الغذاء وحماية المستهلكين تقوم بتنفيذ جولات يومية على الاسواق ضمن مناطق عملها للتاكد من جودة المواد الغذائية التي تباع ومدى التزام التجار بالمتطلبات الصحية لضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها للمعايير الصحية.

و حث التجار على عدم شراء المواد الغذائية لبيعها في متاجرهم دون التاكد من مصدرها وصلاحيتها للاستهلاك تجنبا للمخالفات والمساءلة القانونية فيما طلب من المواطنين ابلاغ القسم الصحي في البلدية عن اية مخالفة ليصار الى ضبطها واتخاذا الاجراءات القانونية بحق مقترفيها ،مؤكدا ان البلدية لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق التجار المخالفين.

بدوره، أوضح رئيس القسم الصحي سند الحوراني، ان القسم ينفذ جولات تفتيشية يومية صباحية ومسائية على الاسواق بشكل مبرمج ومفاجئ تصل الى (60) جولة شهريا ،لضبط المخالفات التي تتضمن في معظمها عرض مواد غذائية وتموينة غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب انتهاء الصلاحية وسوء التخزين ، اضافة الى مخالفات صحية تتصل بعدم تقيد بعض المحال بمقتضيات الصحة والسلامة العامة وعدم حصولها على رخص المهن ووجود شهادات صحية منتهية لعمال مطاعم