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ترحيب وإشادة واسعة بقرار إعفاء مالكي المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات

21 نوفمبر 2024
ترحيب وإشادة واسعة بقرار إعفاء مالكي المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات

وطنا اليوم:لاقى القرار الحكومي المتعلق بإعفاء مالكي المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31/12 ترحيبا واسعا واشادة من قبل المواطنين.
كما اشاد المواطنين بسهولة وسرعة الاجراءات المتخذة من قبل إدارة الترخيص رغم الاقبال الشديد من قبل المواطنين للاستفادة من القرار الحكومي.
وسيسهم القرار في ترخيص المركبات وتأمينها، مما يعزز السلامة المرورية على الطرق، ويُسهل إجراءات حصول المواطنين على حقوقهم في حالة الحوادث المرورية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31/12.
كما تضمَّن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت، خلال مدَّة أقصاها 31/12.
ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، ويستهدف القرار أيضا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السَّلامة العامَّة وسلامة المواطنين.


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