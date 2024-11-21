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وفاتان و3 إصابات بحادث سير بين 4 مركبات في عمان

21 نوفمبر 2024
وفاتان و3 إصابات بحادث سير بين 4 مركبات في عمان

وطنا اليوم:أفادت إدارة السير المركزية، الخميس، بوقوع حادث سير بين 4 مركبات أسفل جسر أبو علندا باتجاه دوار الجمرك في العاصمة عمان.
ونتج عن الحادث وفاتين و 3 اصابات وفقا للمعلومات الاولية ومجموعات إدارة السير بالموقع وجارٍ العمل على رفع المركبات.
وأشارت إلى أن مجموعات السير في الموقع وجاري العمل على رفع المركبات وتسيير الحركة المرورية.
وشددت إدارة السير على ضرورة الاتزام بقواعد المرور وعدم ارتكاتب مخالفات خطيرة كتغيير المسرب المفاجئ.
كما تعاملت الدوريات الخارجية، مع حادث مروري بالقرب من مخيم الأزرق باتجاه الزرقاء إثر تدهور مركبة ما أدى إلى وفاة السائق.
وأشارت الدوريات الخارجية إلى أنه تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة سياحية نتج عنه 5 إصابات وصفت بالمتوسطة والخفيفة على طريق اربد.


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