المبادرة الأردنية “استعادة الأمل” لدعم مبتوري الأطراف في غزة

وطنا اليوم_في ظل الحرب الدائرة في غزة، فقد العديد من الأفراد أطرافهم بشكل مأساوي نتيجة للصراع المستمر. وهم يستحقون فرصة ثانية لاستعادة قدرتهم على الحركة والمساهمة في مجتمعاتهم.

من خلال مبادرة “استعادة الأمل”، نهدف إلى توفير الأطراف الاصطناعية والرعاية الطبية الأساسية لأولئك الذين فقدوا أطرافهم في غزة. نحن بحاجة إلى دعمكم لإعادة الأمل إلى هؤلاء الأفراد ومنحهم فرصة لحياة كريمة.

قد يحدث تبرعك اليوم فرقًا كبيرًا في حياة شخص ما. كن جزءًا من هذه المبادرة الإنسانية وساعد في استعادة الأمل لمن هم في أمس الحاجة اليها